Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çorbacıda hesap tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Çorbacıda hesap tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

Görgü Tanığı Olay Yeri İnceleme Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Koruma Polisi 

-polis ekiplerinden görüntü
-iş yerinden görüntü
-görgü tanığı ile röp
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Hesap vermemek için az kalsın garsonu öldürüyordu İSTANBUL

- Bayrampaşa'da kimliği belirsiz iki kişi, çorbacıda yemek yedikten sonra hesap ödememek için garsonla tartışmaya başladı.
Şahıslardan biri önce garsona ardından sağa sola ateş etmeye başladı, kurşunlardan biri garsonun kafasını sıyırdı. Garson hastaneye kaldırıldı, bir şüpheli ise gözaltına alındı. Olay, saat 03.30 sularında Bayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir çorbacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, çorbacıya gelip yemek yedi. Bir süre sonra kalkan iki kişi, hesap ödememek için A.S., isimli garson arasında sözlü olarak tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri belindeki silahı çıkararak, A.S.’ye doğru ateş etmeye başladı.
Hesabı isteyen A.S., neye uğradığını şaşırdı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar şans eseri, garsonun kafasını sıyırdı. Kafasını sıyırdığı kurşun nedeniyle hafif yaralanan garson, olay yerine sevk edilen ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan garson A.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheliler hızla kaçmaya başladığı sırada sağa sola rastgele ateş etmeye başladı.
Seken kurşunlardan biri park halindeki ticari otomobile isabet etti. iş yeri çalışanları, şüphelinin kurşunlarının bittiğini görünce şüphelinin peşinden koştu. Ardından Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda görevli bir koruma polisi, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürülürken, diğer şüphelinin yakalanması çalışma başlattı. Daha sonra çorbacıya gelen polis ekipleri, iş yerinde ve kurşunun isabet ettiği ticari araç üzerinde delil ile güvenlik kamerası çalışması yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı