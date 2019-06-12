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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çöpten sanat eserine Video

Çöpten sanat eserine Video

Sergiden detay görüntüler

Yarış Sanat Eseri Çeyrek Altın Ziyaretçiler Öğrenciler 

-Eserlerden görüntüler
-Açılış kurdelesinin kesilmesi
-Meral Altınkaya’nın açıklamaları

( ADANA ) - Adana Olgunlaşma Enstitüsü ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında atık malzemelerden oluşan eserleri sergi ile sanatseverlere sundu ADANA

- Sıfır Atık Projesi kapsamında Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Teknolojik Atıklara Sanatsal Dokunuş’ ve ‘Katı Atıklarla Adana’ sergileri, Adana Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yurt genelinde düzenlenen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Adana Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri tarafından atık malzemelerden hazırlanan eserler, Adana Müzesi’nde Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın açılışını yaptığı törenle görücüye çıktı. Adana Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri tarafından atık bilincini güçlendirmek için üretilen 50’ye yakın eser, kadınların çalışmaları sonucunda çöp niteliği taşıyan malzemelerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla halkın beğenisine sunuldu. Ayrıca sergi kapsamında yarışmaya katılan öğrencilerin eserleri de sergilendi. Sergi ve enstitü bünyesinde düzenlenen yarışmayla ilgili bilgiler veren Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meral Altınkaya, Dünya Çevre Günü dolayısıyla atık malzemeleri bir araya getirerek tablolar oluşturmaya karar verdiklerini dile getirdi. ‘Atıklarla Adana’ ismiyle 13 parçalık bir sergi oluşturduklarını ifade eden Altınkaya, “Atölyelerimizde atık malzemelerden tablolar oluşturduk ve temasını da Adana yaptık. Yaklaşık 3 bin parçalık bilgisayar malzemesinden oluşturulan 30 parçalık bir tablo sergimiz ortaya çıktı. Yarışmada birinci olan öğrencimize de çeyrek altın ödülü takdim ettik” diye konuştu.
14 Aralık Cuma gününe kadar sanatseverleri Adana Müzesi’nde ağırlayacak olan sergi, daha sonra Adana Olgunlaşma Enstitüsü’nün sergi salonunda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
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