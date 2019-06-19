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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çöpten çıkan mutluluk Haberi

Çöpten çıkan mutluluk Haberi

oyuncak ayı bulan çocuğun mutluluğu

( BATMAN )- Batman’da çöp toplayan bir çocuk, çöp kutusunda bulduğu oyuncak ayı ile kendinden geçti BATMAN

Sosyal Medya Oyuncak Ayı Kamera Cep Telefonu Çöp Kutusu 


- Batman’da çöp toplayan bir çocuk, çöp kutusunda bulduğu oyuncak ayı ile kendinden geçti. Bulduğu oyuncak ayıya sarılan çocuğun o andaki mutluluğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Batman Turgut Özal Bulvarı’nda çöp konteynerlerinde pet şişe ve kağıt toplayan bir çocuk, çöpe atılmış pembe renkli bir oyuncak ayı buldu. Çöp kutusunda bulduğu oyuncak ayı ile kendinden geçen çocuğun mutluluğu cep telefonları kamerasına yansıdı. Oyuncak ayıyı bulan çocuğun yaşadığı mutluluğun görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. (OA-YRT-
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