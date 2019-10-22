Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Çöpteki 'takma diş' polisi harekete geçirdi - ANTALYA

Çöpteki 'takma diş' polisi harekete geçirdi - ANTALYA

Çöpteki "takma diş" polisi harekete geçirdi - ANTALYA - Kanlı kumaş ve takma diş bulunan çöp konteyneri - Polisin çöp konteynerinde bulunan takma diş poşetini ölen kişinin yakınlarına teslim etmesi - Çöpte bulunan eşyaların sahiplerinin polisle diyaloğuÇöpteki "kanlı kumaş" polisi harekete geçirdi - Antalya 'da çöpte bulunan kanlı kumaş ve takma dişin, kanserden ölen kişiye ait olduğu ortaya çıktıANTALYA (AA) - Antalya 'da, çöp konteynerinde bulunan kanlı kumaş ve takma dişin, ölen bir kanser hastasına ait olduğu belirlendi.Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde çöpleri toplayan temizlik işçileri, 916 Sokak'taki bir konteynerde kanlı kumaş görünce durumu polise bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Çöpteki bir poşette takma dişler de bulundu.Polis ekiplerinin çalışması sonucunda, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren bir kişiye ait olduğu tespit edilen söz konusu kumaş ve takma dişler, ölen kişinin yakınlarına teslim edildi.

Polis Bild Çöp Konteyneri Harekete Geç Kanser Hastalığı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı