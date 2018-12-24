Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çöpte erkek cesedi bulunması - Anne Faizia Kalaf - ORDU

Çöpte erkek cesedi bulunması - Anne Faizia Kalaf - ORDU

- Subaşı Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden anne Faizia Kalaf'tan detaylar - Anne Faizia Kalaf'ın konuşması - Öldürülen Iraklı gencin fotoğrafı GÜNCELLEME - Ordu 'da çöpte erkek cesedi bulunması - Cesedin 16 yaşındaki Iraklı gence ait olduğu tespit edildi - Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındıÖLEN GENCİN ANNESİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİORDU (AA) - Ordu 'da çöpte bulunan erkek cesedinin 16 yaşındaki Iraklı gence ait olduğu tespit edildi, Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp taşıyan tırda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.Araştırmayı derinleştiren ekipler, cesedin 16 yaşındaki Irak uyruklu Hüseyin Kalaf'a ait olduğunu belirledi.Polis, Irak uyruklu 3 zanlıyı gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Subaşı Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden anne Faizia Kalaf, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 çocuğundan en büyüğü olan oğlunun halı sahada maç oynamak için evden çıktığını söyledi.

Oğluyla en son telefonda konuştuktan sonra kendisinden bir daha haber alamadığını belirten Kalaf, ardından polise kayıp ihbarında bulunduklarını anlattı.Kalaf, kayıp ihbarını verdikten bir gün sonra oğlunun parçalanmış cesedinin çöpte bulunduğunu ifade ederek oğlunu öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Anne Kalaf, yaklaşık 3 yıl önce Irak'tan Ordu 'ya geldiklerini, Irak'ta bulunan eşinin yarın Ordu 'ya geleceğini sözlerine ekledi.Öte yandan, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen gencin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Irak'ta toprağa verileceği bildirildi.

Polis A Haber Cenaze Bild 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı