Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Çöpte bulduğu altınları polise veren hurdacı ödüllendirildi

Çöpte bulduğu altınları polise veren hurdacı ödüllendirildi

Ahmet Mermer ile TSO Başkanının sohbetleri

Polis Çeyrek Altın 

-TSO Başkanı Dr ALi Çelik röportajı
-Ahmet Mermer Röportajı
-Arşiv Görüntü

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik, 2 hafta önce çöpten atık toplarken bulduğu altınları sahibine ulaştırılması için polise teslim eden Ahmet Mermer'i, makamında konuk etti. Başkan Çelik 63 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mermer ile bir süre sohbet etti. Çok ihtiyacı olmasına rağmen sergilediği bu örnek davranış için Ahmet Mermer'e teşekkür eden Başkan Çelik,"Toplum olarak çok ihtiyaç duyduğumuz bir güzelliği bize yaşattığı, bize hatırlattığı için Ahmet Ağabeyimize Tokatlılar adına teşekkür etmek için bugün bir aradayız. Çok ihtiyacı olduğu halde, çöplerden bir şeyler karıştırarak hayatını idame ettiren bir kardeşimiz, arkadaşımız, çöpte bulduğu değerli bir şeyi yerine ulaştırarak çok değerli bir şey yapmıştır. Bence hepimizin bu tip davranışları, bu tip insanları ön plana çıkarmamız lazım. Onları motive etmemiz, topluma bu güzellikleri hatırlatmak lazım. O yüzden bu hareketi ben çok anlamlı buluyorum. Kendisine bir Tokalı olarak bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum " şeklinde konuştu.
Ahmet Mermer ise çöpte hurda ararken poşet bulduğunu ifade ederek, "Ben bunu çöpü ekmek parası için karıştırırken buldum. Poşetin içerisinde kağıda sarılı halde buldum. Onun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Elimi attığımda sertçe geldi. İçini açtım, 2 tane çeyrek altın. Bir tane boncuklu şey vardı onun adını bilmiyorum ama. Götürüp emniyete teslim edelim dedik. Eşim, gelinim ve oğlum emniyete götürerek teslim ettiler" diye konuştu.
Ahmet Mermer'e TSO yönetimi tarafından takdir toplayan davranışı dolayısıyla ödüllendirme yapıldığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı