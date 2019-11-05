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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Çöpe attığı 10 bin lirayı dedektif gibi iz sürerek buldu İzle

Çöpe attığı 10 bin lirayı dedektif gibi iz sürerek buldu İzle

Hayvan pazarına getirilen kamyon

Dedektif Sayılar Zabıta 

-Çöplerin dökülmesi
-Çöplerin karıştırılması
-Poşetin bulunması
-Paranın sahibine teslim edilmesi

( MUĞLA )- 10 bin lirayı çöpe attığını 2 saat sonra fark eden vatandaş, izini sürdüğü çöp kamyonunu depolama tesisine varmadan durdurdu MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 10 bin lirayı çöpe attığını 2 saat sonra fark eden Mehmet Erkoç, izini sürdüğü çöp kamyonunu depolama tesisine varmadan durdurarak parasına geri kavuştu. Olay, Fethiye’nin Babataşı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saat 20.00 sıralarında evindeki çöpleri çıkartan Mehmet Erkoç, içerisinde bankadan yeni çektiği 10 bin liranın bulunduğu poşeti de diğer çöplerle birlikte konteynere attı. 2 saat sonra yaptığı yanlışın farkına varan Erkoç, belediyeye giderek zabıtadan yardım istedi. Mahallede görevli çöp toplama ekibine ulaşan zabıta ekipleri, aracı şehrin dışındaki çöp depolama alanına ulaşamadan durdurdu. 25 dakika ile kurtuldu Çöp depolama alanına 25 dakikalık mesafede durdurulan kamyon, Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarına getirildi.
Açık alana dökülen çöpleri zabıta ve temizlik işleri ekiplerinin yardımıyla karıştıran Mehmet Erkoç, yanlışlıkla konteynere attığı poşeti buldu. Olaydan saatler sonra 23.50 sıralarında bulunan poşette bulunan 10 bin lira, sayılarak sahibine teslim edildi. (MB-
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