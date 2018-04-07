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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çöpe atılan kaplumbağaya hayvansever sahip çıktı - MUĞLA

Çöpe atılan kaplumbağaya hayvansever sahip çıktı - MUĞLA

- Çöpe atılan kaplumbağaya hayvansever sahip çıktı - Poşet içinde çöpe atılan kaplumbağa - FotoğraflarMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, poşetle çöpe atılan kaplumbağaya bir hayvansever sahip çıktı.Bodrum Oda Orkestrası Sanat Yönetmeni Numan Pekdemir'in eşi emekli öğretmen Huriye Candan Pekdemir, Turgutreis Mahallesi'nde kaplumbağanın poşet içerisinde çöpe atıldığını fark etti.Pakdemir, eşinin yardımıyla evine götürdüğü kaplumbağayla ilgilenmeye başladı.
Numan Pekdemir, kaplumbağanın evlerinin bahçesinde köpekleriyle yaşadığını belirterek, " Kaplumbağayı bir naylon torba içerisinde ağzı bağlanmış bulduk." dedi.

Emekli Öğretmen Köpek Öğretmen Bulduk Hayvan 

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