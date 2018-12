Yakın Plan Hakkında

Geç saatlere kadar, büyük emekler sarf edilerek çekilen dizilerin kamera arkası görüntüleri, setlerin günlük çalışma tempoları, oyuncular, yapımcılar ve senaristlerle çok özel röportajlar Yakın Plan ile evlerinize geliyor… Başarılı ve güzel sunucu Esra Balamir ile bu eğlenceli ve keyifli serüveni sakın kaçırmayın! Yakın Plan, her Cumartesi saat 23:00'de Beyaz TV’de…...

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından çöp kutularından toplanan bayat ekmekler, yaban hayatı için doğaya bırakıldı KAHRAMANMARAŞ- Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından çöp kutularından toplanan bayat ekmekler, doğal yaşam alanlarındaki hayvanlara bırakıldı. Kış mevsiminin gelmesiyle özellikle dağlarda aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaban hayvanlarına Dulkadiroğlu Belediyesi sahip çıktı. Bayat ekmek kutularından toplanan ekmek ve esnaftan temin edilen yeşillikler yaban hayvanları için Ahır Dağı'nda karlı bölgelerdeki ağaç altlarına bırakıldı. Normal zamanlarda toplanan bayat ekmeklerin kış gelmesiyle yaban hayvanları için kullanıldığını söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarını da unutmadıklarını vurguladı. Yaban hayvanları için başlatılan uygulamanın devam edeceğini söyleyen Başkan Okay, "İlçemizin yüksek kesimleri yoğun bir kış yaşamaktadır. Özellikle yoğun kar yağışı çok zor şartlar oluşturmaktadır. Bizler de ilçemizin çeşitli yerlerinde daha önce organize ettiğimiz bayat ekmek toplama alanlarından bayat ekmekleri toplayarak yaban hayvanlarına bu zorlu kış şartlarında yiyecek sağlama adına bir çalışma yaptık. Şu anda ilçemizde bayat ekmek kutularımızda bulunan ve esnaf arkadaşlarımızı da bu işe dahil ederek bu projeyi sürdürüyoruz. Bayat ekmek toplama projemiz yaklaşık dört yıldır devam ediyor. Normal zamanlarda bu ekmekleri topluyoruz ve hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Kış aylarında da yaban hayvanlarının bu husustan istifade etmesi adına çalışma yapıyoruz. Zorlu kış aylarında bu çalışmaları sürdüreceğiz ve yaban hayvanlarına yiyecek sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.