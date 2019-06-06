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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çöpçatan tepede kısmet aradılar...Bu köyde yüzlerce genç dağda tanışıp evleniyor

Çöpçatan tepede kısmet aradılar...Bu köyde yüzlerce genç dağda tanışıp evleniyor

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Genç Kız 

-KIZ VE ERKEKLERİN YAYLADA BİR ARAYA GELEREK TUR ATMASINDAN GÖRÜNTÜ
-TANIŞAN GENÇLERİN SOHBET ETMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-BİR BİRİYLE TANIŞMAK İÇİN KIZ VE ERKEKLERİN KARŞILIKLI DOLAŞMASINDAN GÖRÜNTÜ
-GENÇLERLE RÖP.
-DERNEK BAŞKANI MUHARREM ULUTAŞ RÖP.
-GÜNHAR KUMAŞ RÖP.

( BURSA -ÖZEL) - Yaylada yapılan şenlikte evlenebileceği eşini bulabilmek için ter döküyorlar BURSA

- Bursa'nın tarihi köyünde gençler yılda iki kez düzenlenen şenlikte tanışıp evlenip yuva kuruyor. Gelenek ve göreneklerini yüzlerce yıldır yaşatan Keles ilçesi Sorgun köyü halkı evliliklerini hala atalarından gördüğü gibi gerçekleştiriyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında köyün üstündeki tepede buluşan bekar kız ve erkekler tur atıyor. Birbirinden hoşlanan gençler önce konuşup tanışıyor. Karşı tarafta kabul ederse delikanlı beğenip anlaştığı kızla evlenmek istediğini ailesine söylüyor. Ailesi de kızı isteyerek gençlerin düğünü yapılıyor. Yılda iki kez gerçekleşen şenlikte evlenen köyün evlileri ise eski günleri yad etmek için buraya gelip tanıştıkları günü hatırlayıp eşlerine olan sevgilerini bir kez daha dile getiriyor. Anne ve babalarının evlendiği usulle evlenmek için bir araya gelen gençler saatlerce evlenebileceği kızı bulmak için ter döküyor. Köylerinde yaşayan tüm çiftlerin bu şekilde evlendiğini ifade eden gençler, "Köyümüz 700 yıllık bir köy anne ve babalarımız yılda iki kez ramazan ve kurban bayramlarında kurulan şenlikte yaylaya çıkarak tanışıp evlenmişler. Bizim köyde gençler bu gelenekle evlenir bayramlarda yaylaya çıkan genç kız ve erkekler beğendiği kişiyle konuşup anlaşırsa evlenmeye karar verir erkek ailesine söyler erkek tarafı da kızı istemeye gider ve düğün dernek yapılır. Bizde bu geleneği yaşatıyoruz" dedi.
Eşiyle yüzlerce yıldır süre gelen gelenekle tanışıp evlendiğini belirten Günhar Kumaş, "Eşimle çok mutluyum 2 çocuğum var eşimi hala ilk günkü gibi çok seviyorum. Buraya gelerek tanıştığımız günleri hatırlıyorum" şeklinde konuştu.
Sorgun köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Köyümüz yüzlerce yıllık gelenek ve göreneklerini hala devam ettiriyor. Köyümüzde bayramlarda kimse tatile gitmez bayramlarda bir araya gelir. Her bayram gençlerimiz bir araya gelir. Yüzlerce yıldır süre gelen bir gelenek gençlerimizde bu geleneği yaşatıyor. Gençler burada şenlikte bir araya gelerek birbiriyle tanışıyorlar" diye konuştu.

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