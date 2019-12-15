Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Çöp toplamak için dağları bayırları aştılar Haberi

Çöp toplamak için dağları bayırları aştılar Haberi

doğa yürüyüşü

Çevre Temizliği Teknoloji Öğrenciler 

-çöp toplama
-kayışdağ
-röportaj

( İSTANBUL )- Ataşehirli vatandaşlar 440 rakımda yürüyüş yaparak çöp topladılar İSTANBUL

- Ataşehirli vatandaşlar doğa yürüyüşü kapsamında 7 kilometre yürüyerek 440 rakımlı Kayışdağı'nda çöp topladılar. Yürüyüş yapan vatandaşlar bir yandan spor yaparken bir yandan çevreyi temizlediler. Ataşehir Belediyesi ile Ata İzci Grubu'nun ortak çalışmasıyla yaklaşık 100 öğrenci ve vatandaş çöp toplamak için Kayışdağı'na çıktı. 7 kilometre süren yürüyüşe Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.
Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşte Kayışdağı zirvesine gelen öğrenciler burada çöp topladılar. Soğuk havaya aldırmayan öğrenciler, yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çektirerek eğlence dolu anlar yaşadılar. Yürüyüşte açıklamalarda bulunan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, " Deneme yürüyüşlerimizden birini daha gerçekleştirdik, önümüzdeki zamanlar için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Geçen zamanlarda bundan 15 gün önce bir yürüyüş daha düzenlemiştik. Yürüyüş yapıyoruz, çocuklarımız var zirveye çıkarken de çevre temizliğimizi yaptık. Zirvede de çevre temizliğimizi yapıyoruz. Bu çalışmayla çocuklarımızı teknolojinin ağından kurtararak sosyalleştirmeyi amaçlıyoruz. Ailesiyle birlikte Pazar günleri yürütmeye çalışıyoruz. Bu doğa yürüyüşleri gün geçtikçe büyüyecek, Ataşehirli vatandaşlarımızı yürüyüşe davet ediyorum. Buraya bizle gelen programa katılan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Soğuk havaya rağmen Kayışdağı'nın tepesine çöp toplamaya çıkan gençler, "Doğayı herkesin korumalı, çevreyi temiz tutmalıyız" ifadelerini kullandılar.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı