Çöp poşetinin içinde ölü bulunan kediler uzun zaman önce atılmış

-kedilerin bulunduğu yerden detay

-Yeşim Kurt ile röp



( DENİZLİ -ÖZEL) DENİZLİ



- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ölü kedilerin çöp poşeti içerisinde bulunmasıyla ilgili olarak kedileri belediyenin veteriner hekimine teslim eden Yeşim kurt, 6 ölü kedinin durumlarının kötü olduğunu ve uzun zaman önce atılmış olabileceğini söyledi.



Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandan geçen bir vatandaş, çöp poşetlerini fark etti. Poşetlere yaklaşan vatandaş, 4 poşetin içinde çok sayıda kedinin telef olduğunu gördü. Poşetleri telefonuyla görüntüleyen vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan kediler, ekipler tarafından bölgeden alındı. Kedileri bulan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Yeşim Kurt isimli hayvan sever, poşet içerisinde telef olmuş 6 kedinin uzun zaman önce atılabileceğini ifade ederek, “Arkadaşlar buradan geçerken tesadüfen poşetleri fark etmişler. Poşetlere baktıklarında kedi ölüleri olduğunu görüyorlar. Sonrasında Denizli Hayvan Dostları Derneği’ne bildiriyorlar. Dernek de arkadaşları video çekip atmaları için yönlendiriyor. Video çekildikten sonra ben arkadaşlarla iletişime geçtim, hemen geldim burada besleme alanında kedileri beslediğim için. Baktım poşetlerde kedi ölüleri var, ne zaman ve nasıl atıldı bilmiyorum ama uzun zaman önce atıldığını düşünüyoruz çok kötü durumdalardı. Haber verilmesi üzerine belediyenin kliniğinden arkadaşlar geldi. Ben onlara teslim ettim ama kim attı ne oldu bulmuyorum. Yaklaşık 6 tane kedi vardı” dedi.



