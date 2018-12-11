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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Çöp kutularını toplayan hırsız kamerada Haberi

Çöp kutularını toplayan hırsız kamerada Haberi

Hırsızlığa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Çöp Kutusu 

-Çöp kutularının fotoğrafı

( KIRKLARELİ )- Çöp kutuları hırsızlığına zincirli önlem KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde at arabasıyla çöp kutularının çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Ayrıca artan çöp kutusu hırsızlıkları nedeniyle bazı yerlerde çöp kutuları demir direğe zincirle bağlandı. Olay Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesine bağlı 8 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda yüklü at arabalı bir şahıs, sabahın erken saatlerinde sokakta kimsenin olmamasından yararlanarak arabasını durdurup çöp kutularını arabasına yükledi. At arabalı hırsızın bu anları saniye saniye bir işletmenin kameraları tarafından kaydedilirken, görüntülerde çöp kutularını alan şahıs arabasını alıp olay yerinden uzaklaşıyor. Zincire bağlıyorlar Ayrıca kentte artan çöp kutuları hırsızlığına karşı vatandaşların bazı çöp kutularını zincirle bağladığı görüldü.
Daha sonra şikayette bulunulması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı.
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