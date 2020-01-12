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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Çöp konteynerinin içinden erkek cesedi çıktı

Çöp konteynerinin içinden erkek cesedi çıktı

Cesedin bulunduğu çöp konteynerinin görüntüsü

Polis Kimlik Tespiti Doluluk Oranı Çöp Konteyneri Trol 

-Polis ekipleri
-Sokaktan görüntü
-Cesedin içinde bulunduğu çöp kamyonu
-Çöp kamyonunda polislerin inceleme yapması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da çöp konteynerinin içine atılan erkek cesedi, çök kamyonuna boşaltılınca ortaya çıktı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonu içindeki siyah çöp poşetindeki doluluk oranını dikkatlerini çekerek çöpleri kamyonun içine preslemeden önce kontrol ettiler. Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdiler. Ölen kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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