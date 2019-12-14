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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çöp konteynerinde yüzlerce kutu ilaç bulundu

Çöp konteynerinde yüzlerce kutu ilaç bulundu

İlaçlardan görüntü

Polis Ağrı Kesici Çöp Konteyneri Polis Ekipleri 

-Röportaj
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de çöp konteynerine atılmış çok sayıda ağrı kesici serum ve ilaç bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler olaya ilişkin inceleme başlattı. Olay Küçükçekmece’de meydana geldi. Edinilen bilgiye çöp konteynerlerinin önünde duran bir kamyonetten inen 2 kişi kolilerce ilacı çöp konteynırına atıp kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çöpe yaklaşık 300 adet ağrı kesici serum ve ilaç olduğunu tespit etti. İlaçların son kullanma tarihlerinin geçmemesi dikkat çekerken polis olaya ilişkin inceleme başlattı. Olayın görgü tanıklarından İbrahim Bekirkaya “Köşede duruyordum kamyon geldi çöp konteynırına yanaştı. Ben çöp boşaltıyorlar sandım boşalttı gitti. 2 kişilerdi. Mavi brandalı bir kamyondu” dedi.
Polis ekipleri ilaçları çöp konteynırına atıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (YM-
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