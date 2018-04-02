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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çöp konteynerinde kalaşnikov mermileri bulundu - ÇORUM Haberi

Çöp konteynerinde kalaşnikov mermileri bulundu - ÇORUM Haberi

- Olay yeri - Çöp konteyneri - Mermilerden görüntü Çorum 'da çöp konteynerinde kalaşnikov mermileri bulunduÇORUM (AA) - Çorum 'da bir çöp konteynerinde kalaşnikov mermileri bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.Belediye temizlik ekipleri, Ulukavak Mahallesi'nde çöp topladıkları sırada bir apartman önündeki çöp konteynerinde 5 mermi olduğunu fark etti.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde, biri boş olmak üzere toplam 5 adet kalaşnikov tüfeğine ait mermi tespit edildi. Çöplerin arasında mermilerin yanı sıra çok sayıda üzerleri çizilerek tahrip edilen CD ile kaset ele geçirildi.Ekiplerce muhafaza altına alınan mermi, kaset ve CD'ler incelenmek üzere Emniyete götürüldü.

Polis Çöp Konteyneri Polis Ekipleri Mermi 

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