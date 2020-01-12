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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Çöp konteynerinde bulanan cesedin parçaları kayıp

Çöp konteynerinde bulanan cesedin parçaları kayıp

Ceset torbasındaki cesedin tabuta konulması

Hastane Kimlik Tespiti Cenaze Aracı Çöp Konteyneri Cinayet 

-Tabutun cenaze aracına konulması
-Cenaze aracının otopsi için hastane morguna gidişi
-Arşiv Görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir çöp konteynerinde bulunan cesedin kafası ve gövdemi bulunurken, belinden aşağı ve kollarının kayıp olduğu ortaya çıktı. Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Kimseli belirsiz erkek şahsın cesedi çök kamyonundan alınarak ceset torbasına konulup daha sonra cenaze aracına konularak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin mafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı belinden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu öğrenildi. Parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunmasına çalışlıyor. Vahşice cinayete kurban giden kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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