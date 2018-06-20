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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çöp kamyonu takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Çöp kamyonu takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Yaralının hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri Trol 

-Yaralıdan ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Hastaneden görüntü
-Olay yeri foto
-Olay yerinden görüntüler geçilecek

( ADIYAMAN - 1) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, İl Özel İdaresine ait çöp kamyonunun yol kenarındaki tepeye çarparak takla atması sonucu yaşanan feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İl Özel İdaresine ait Mustafa Ekici idaresindeki 02 LF 324 plakalı çöp kamyonu Adıyaman’ın Kömür Beldesine bağlı Kaş Köyü üst kısmında bulunan rampadan aşağıya indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan çöp kamyonu yol kenarında bulunan bir tepeye çarptıktan sonra taklalar atarak ters döndü. Meydana gelen feci kazada çöp kamyonu sürücüsü Mustafa Ekici yaralanırken kamyonda bulunan Mehmet Tepecik (42), ile Hakan Yapıcı’da (44), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Mustafa Ekici’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen jandarma ekipleri ise kaza yerinde çevre güvenliği alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)
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