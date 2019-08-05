Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı - TEKİRDAĞ

Çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı - TEKİRDAĞ

- Kaza yerinden görüntüler - Yaralıların ambulansa sevki - Muhtar ile röportaj - Olay yeri görüntü Tekirdağ 'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Bahçeağıl Mahallesi'nde seyir halinde olan Rıza Kılıç idaresindeki 34 UJ 6219 plakalı çöp kamyonu yoldan çıkarak devrildi.Kazada sürücü kamyonda sıkıştı, araçta bulunan Nazım Cin ve Özkan Kara çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı sürücü ile Cin ve Kara, Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kaza yerine gelerek bilgi aldı.Bahçeağıl Mahallesi Muhtarı Kenan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı yolda her gün kazaların meydana geldiğini belirterek, "Yolumuzun dar olmasından dolayı iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bu yolu daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımıza fotoğraflarla bildirdim. Buradaki üçüncü kazamız. Yolumuzun sağ taraftan 2 metre, sol taraftan 2 metre genişletilmesini istiyoruz. Lütfen bu kazalar olmasın. Yolumuz dar, genişletilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Trafik Kazası Bild 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı