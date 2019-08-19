Çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı - DİYARBAKIR Haberi

- Kaza yerinden detay - Yaralının ambulansa bindirilmesi Diyarbakır 'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Necmettin İleri idaresindeki 34 BR 4331 plakalı Sur Belediyesine ait çöp kamyonu, Kent Orman mevkisinde devrildi.Kazada sürücü ile araçtaki 2 belediye çalışanı yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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