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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çöp kamyonu devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - ADIYAMAN

Çöp kamyonu devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - ADIYAMAN

- Olay yeri - Kaza yapan araç - Cenazelerin araca konulması Adıyaman 'da çöp kamyonu devrildi: 2 ölü, 1 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaydetti, 1 kişi ağır yaralandı.Mustafa Ekici idaresindeki 02 LF 324 resmi plakalı İl Özel İdaresine ait çöp kamyonu, merkez Kömür beldesine bağlı Kaş köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.Kazada, araçta bulunan Mehmet Tepecek (42) ile Hakan Yapıcı (44) olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekici'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Trol 

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