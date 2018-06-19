Çöp evde cinayet - AMASYA

- Adliyeden detay - Zanlının adliyeye getirilmesiÇöp evde cinayetAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde kayıp olarak aranan ve daha sonra öldürüldüğü anlaşılan kişinin cesedi çok miktarda çöp bulunan evinde temizlik sırasında bulundu.Alınan bilgiye göre, Merzifon'a bağlı Bulak köyünde yalnız yaşayan ve 5,5 aydan bu yana kendisinden haber alınamayan Abdullah Atsan'ın cesedine (75) çok miktarda çöp bulunan evinde Belediye Temizlik İşleri ekiplerince yapılan temizlik sırasında rastlandı.İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan Aksan'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atsan ile aynı köyde yaşayan Hasan Sami T'nin (38) zaman zaman tartıştıklarını tespit etti.Gözaltına alınan Hasan Sami T'nin ifadesinde, "Aramızda sürekli tartışmalar yaşıyorduk. En son yine köpek yüzünden tartıştık. Ben de keserle başına ve vücuduna vurarak öldürdüm." dediği öğrenildi.Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Merzifon'a bağlı Bulak köyündeki evinde yalnız yaşayan Abdullah Atsan'dan (75) haber alamayan yakınları, 5 Ocak'ta İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuş, uzun süre yürütülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.