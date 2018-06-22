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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Çöp enerjiye dönüşüyor İzle

Çöp enerjiye dönüşüyor İzle

Katı atık tesisinden detaylar

2010 Yılı Elektrik Üretimi Geri Dönüşüm 2008 Yılı Atık Tesisi 

-Atıkların gruplara ayrılma işlemi
-Çöp araçlarının tesise atık boşaltması
-Fatih Kutbay'ın konuşması
-Detaylar

( SAMSUN -HD)- Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisinde, aylık 23 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretiliyor SAMSUN

- Türkiye'nin en modern çöp depolama tesisleri arasında yer alan ve günlük 750 ton civarında çöp depolanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisinde aylık 23 bin hanenin elektrik tüketim ihtiyacını karşılayacak enerji üretiliyor. Samsun'da günlük olarak toplanan 750 ton evsel atık, Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisinde depolanıyor. Samsun'da 2008 yılı Mayıs ayında faaliyete geçen ve 20 yıl ömürlü olarak planlanan Katı Atık Depolama Tesisinde, merkeze bağlı Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy İlçe Belediyelerince toplanan katı atıklar depolanıyor. Tesisin faaliyetleri hakkında bilgi veren Katı Atık Depolama Tesisi İşletme Sorumlusu Fatih Kutbay, “Burada günlük 750 ton atık bu alanda depolanıyor. Yaklaşık 10 yıl önce bu sahaya atık almaya başladık. Tesisimizde tıbbi atıkların sterilizesi için bir tıbbı atık tesisimiz mevcut. Biyogaz tesisimiz mevcut. Yine SASKİ’nin arıtma çamurlarının kurutulduğu ve enerji olarak geri dönüşüme kazandırdığı kurutma tesisimiz mevcut. 2010 yılından itibaren ise metan gazından elektrik üretimi faaliyetlerimiz devam ediyor. Yani biz burada yaklaşık 23 bin hanenin aylık elektrik tüketim ihtiyacını karşılayacak bir enerji elde edilebiliyor. Atıklar ilk olarak tesisimizde parçalayıcıdan geçiyor ve boyutlara ayrılıyor. Atıklar bu şekilde ayrılarak, bunların içerisinden günlük olarak 35 ton kağıt, plastik, alüminyum, pet ve plastik gibi malzemeler ayrılıyor. Burası yatırım ve geliştirme maliyeti yüksek olan bir tesis. Burada oluşan 35 ton civarında farklı özelliklerdeki atıkların ekonomide yeniden kullanıldığını düşünürsek ham madde kullanımının azaltılmasına faydası olduğunu düşünüyoruz. Burası Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bir tesis. Amacımız hem enerji verimini hem de geri dönüşüm verimini her geçen gün arttırmaktır” dedi.

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