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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çöp atmak yolun karşısına geçen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu öldü

Çöp atmak yolun karşısına geçen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu öldü

Kazaya karışan otomobil detay

Polis Yaşlı Adam Polis Ekipleri Trol 

-Kazada hayatını kaybeden Mustafa Yavuz'un cansız bedeni
-Olay yerinde toplanan vatandaşlar
-Olay yerine sevk edilen polis ekipleri
-Olay yeri genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da akşam saatlerinde çöp dökmek için yolun karşısına geçmek isteyen 90 yaşındaki Mustafa Yavuz’a otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evindeki tadilat sonrası biriken çöpleri atmaya çıkan 90 yaşındaki Mustafa Yavuz, cadde üzerinde yolun karşısına geçtiği sırada İzzet Ş’nin(24) kullandığı 42 FIZ 10 plakalı otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 100 metre sürüklenen Mustafa Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise cadde üzerindeki trafik akışı kontrollü olarak sağladı. Otomobil sürücüsü İzzet Ş’yi ise polis tarafından gözaltına alındı. Ekiplerinin incelemelerinin ardından Yavuz’un cesedi otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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