Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çöp arabasında oluşan gaz bomba gibi patladı, işçiler ölümden döndü... O anlar kamerada Video

Çöp arabasında oluşan gaz bomba gibi patladı, işçiler ölümden döndü... O anlar kamerada Video

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Kaynak Makinesi Kamera Güvenlik Kamerası Patlama Anı 

-Çöp arabasında oluşan metan gazının patlama anı

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da çöp kamyonetine kaynak yapan işçiler ölümden döndü. Edinilen bilgilere göre, çöp arabasının dolum kısmında ki bir arızanın tamiratı sırasında kullanılan kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar çöp kamyonunda oluşan metan gazının patlamasına neden oldu. Aracın etrafında çalışan 5 işçiden 2’si yaralandı. Yaralanan Ersen Yılmaz ve Yusuf Akyol olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çöp kamyonunda oluşan metan gazının patlama anı ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı