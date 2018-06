Çöp arabasında oluşan gaz bomba gibi patladı, işçiler ölümden döndü... O anlar kamerada Video

-Çöp arabasında oluşan metan gazının patlama anı



- Giresun’da çöp kamyonetine kaynak yapan işçiler ölümden döndü. Edinilen bilgilere göre, çöp arabasının dolum kısmında ki bir arızanın tamiratı sırasında kullanılan kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar çöp kamyonunda oluşan metan gazının patlamasına neden oldu. Aracın etrafında çalışan 5 işçiden 2’si yaralandı. Yaralanan Ersen Yılmaz ve Yusuf Akyol olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çöp kamyonunda oluşan metan gazının patlama anı ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.