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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cono'ların lunaparkta dönme dolap kavgası: 5 yaralı

Cono'ların lunaparkta dönme dolap kavgası: 5 yaralı

Lunapark önünde polisin beklemesi

Biber Gazı Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Ambulansın gelmesi
-Dönme dolap görüntüsü
-Parka gelip gidenler
-Olayı görenlerin anlatması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana'da "Cono" aşireti olarak bilinen iki gurup arasında lunaparkta dönme dolap sırası yüzünden çıkan bıçaklı, pompalı tüfekli kavgada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Adnan Menderes Bulvarı girişinde bulunan lunaparka "Cono" aşireti olarak bilinen şahıslar eğlenmek için geldi. Ancak bir süre sonra aynı aşiretten iki gurup arasında dönme dolaba binme sırası nedeniyle kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyünce taraflar kavgada bıçak ve pompalı tüfek kullanmaya başladı.
Bu sırada iki kişi bıçakla, 3 kişi ise pompalı tüfekten çıkan saçmalardan yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşlar hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri bir birine taşta atan şahısları ayırmak için biber gazı kullandı. Bu arada olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Polis pompalı tüfek kullanan şahsı Mithat Özsan Bulvarında yakalarken. Bıçak kullanan iki kişiyi de olay yerine yakın bir yerde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şahıs Fatih Polis Merkezine götürüldü. Lunaparktaki kavga sırasında olaya eğlenmeye gelen vatandaşlarda büyük bir korku panik yaşadıklarını kavgaya karışanların hedef gözetmeden ateş edip, taş attığını söyledi.

Polis parkta kontrolü sağlarken olayın çıktığı yerdeki güvenlik önlemleri devam ediyor.
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