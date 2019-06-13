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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Concon için itfaiye ekipleri seferber oldu Haberi

Concon için itfaiye ekipleri seferber oldu Haberi

civcivden görüntü

Polis Polis Ekipleri Hayvan 

-ecemnaz ak röportaj
-erkan ak röportaj
-Nurcan ak röportaj
-detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Çankırı'da terastan uçan civcivi itfaiye ekipleri kurtararak çocuklara teslim etti. Aksu Mahallesi'nde Erkan ve Ecemnaz Ak kardeşlerin besledikleri iki aylık civciv evlerinin balkonundan 1. kata uçtu. Ev sahibinin evde olmaması üzerine Anne Nurcan Ak, polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikamet sahibini arayarak olayı anlattı. İkamet sahibinin izin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan daireden civcivin düştüğü balkona geçerek hayvanı kurtardı. Kurtarılan civciv Erkan ve Ecemnaz kardeşlere verildi Olayı anlatan Erkan Ak, "Bugün düşen benim beslediğim civciv Concon. Terasta saksıların üzerinde çiçekleri yerken 1. katın balkonuna düştü" dedi.
Anne Nurcan Ak ise "Çocuklarıma 2 ay önce civciv almıştım. Büyüdüler ve kanatlandılar. Uçarak aşağı düştüler. Düştüğü yerdeki ev sahibi yoktu. Sağ olsun emniyet ve itfaiye ekipleri geldiler. Çocuklar çok mutlu oldular. Çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
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