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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
ÇOMÜ’de mezuniyet töreni

ÇOMÜ’de mezuniyet töreni

Mezuniyet töreninden görüntüler

Maraton Akkale Mezuniyet Mezuniyet Töreni Öğrenciler 

-Geçiş töreni
-Öğrencilerden kesitler
-Mehteran takımı gösterisi
-Öğrencilerin kutlamaları
-Kep atma anı
-ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın konuşması
-Mini konser
-Diğer detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayarak mezun olan üniversite öğrencileri için bir mezuniyet töreni düzenlendi.
Onsekiz Mart Stadyumunda yapılan etkinliğe çocuklarının mezuniyetini görmek için gelen aileler, tribünleri doldurdu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda mezun öğrenciler tüm stadı tur atarak selamladı. Daha sonra Çanakkale Mehteran Takımı tarafından marşlar seslendirildi. Mini bir konserin de verildiği etkinlikte, mezunlar keyif dolu anlar yaşadı. Fakültelerinde başarılı olarak dereceye giren öğrencilere ise çeşitli hediyeler verildi.
“Zor bir maraton bitti” Törende bir konuşma yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, mezun olan öğrencileri tebrik ederek başladığı konuşmasında, “Bugün çok mutlu bir gün yaşıyoruz. Bu günün gururunu yaşıyoruz. Bu mutlu günü bir arada yaşamamıza sebep olan öğrencilerimize teşekkür ederiz. Uzun emekler sonucunda bugün artık meyvelerini almak üzere olan öğrencilerimiz vesilesi ile beraberiz. Öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Zor bir maraton bitti. Öğrencilerimiz, hayatlarının en önemli evrelerinden birini tamamladı. Artık ikinci evreye geçiş zamanı. Artık bunun sonuçlarını ve meyvelerini hem kendiniz hem aileniz hem de özellikle ülkemiz için alma zamanı” ifadelerini kullandı. Keyifli geçen mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atması ile son buldu.
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