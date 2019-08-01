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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çöllerde yaşayan 'kanguru faresi' Bitlis'te görüldü Haberi

Çöllerde yaşayan 'kanguru faresi' Bitlis'te görüldü Haberi

Kanguru faresinden detay

( BİTLİS ) BİTLİS

Kamera Cep Telefonu Hayvan 


- Bitlis’te dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilen, su içmeyerek doğada kalabilen ender hayvanlardan olan kanguru faresi görüntülendi. Bitlis’in Beşminare Mahallesi TOKİ 4. Etap’ta oturan Fatih Bilgiç, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresini oturdukları evlerin çevresinde cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kanguru faresini cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Fatih Bilgiç, arkadaşıyla beraber gördükleri kanguru faresini bir süre izlediklerini söyledi.

Hayvanın uzun kulaklarının ve uzun kuyruğunun dikkatlerini çektiğini belirten Bilgiç, “Arkadaşımın cep telefonunun feneriyle ışık tutarak, bir süre izledik ve video kaydı yaptık. Baktık, normal bir fare değil. Bizimle oynamak istiyor gibiydi. Belli bir süre sonra çalıların içine kaçarak gözden kayboldu. Daha sonra internette yaptığım araştırmada hayvanın çölde yaşayan kanguru faresi olduğunu öğrendik” dedi.

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