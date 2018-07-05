Çöl sıcakları sınırın sıfır noktasında etkili oluyor

-camilerde yatan vatandaşların görüntüsü

-vantilatörlerden görüntü

-caddeleri sulayan vatandaşlardan görüntü



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale'de çöl sıcakları etkisini göstermeye başladı.

Sıcakların bastırmasıyla birlikte cadde ve parkların boşaldığı gözlendi. Ülke genelinde Temmuz aynın ilk haftası ile birlikte başlayan sıcaklıklar, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde de etkili oluyor. İlçe merkezinde gün ortasında 45 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle insanların bir çoğu ev ve iş yerlerinden çıkamıyor. Sıcaklıklar nedeniyle cadde ve parklar boşalırken, insanlar ise klimalı ortamlarda serinlemeye çalışıyor. Suriye çölünün de etkisiyle dayanılmaz hale gelen sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerinde klima olmayan vatandaşlar ise camilere sığınıyor. Vatandaşlar, klimalı camilerde hem serinliyor hem de yatarak gündüz sıcaklıkların etkisini en az derecede hissetme çalışıyor. Öte yandan ilçede iş yerini açan az sayıda esnaf ise vantilatör ve klima satışlarında artış olmasının sevincini yaşıyor (MD-SD-

