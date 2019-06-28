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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Çökme sonucu kullanılamaz hale gelen Morandi Köprüsü, patlayıcılarla yıkıldı - CENOVA

Çökme sonucu kullanılamaz hale gelen Morandi Köprüsü, patlayıcılarla yıkıldı - CENOVA

- Köprünün yıkım anından detaylarCENOVA (AA) - İtalya 'nın Cenova kentindeki Morandi Köprüsü, çökme nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinden dolayı patlayıcılarla tamamen yıkıldı.Cenova kentinde, 2018 yılının 14 Ağustos’unda A - 10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü. Alışveriş merkezleri, fabrikalar, yerleşim yerleri, Cenova - Milano tren hattı ve Polcevera Nehri'nin üzerinden geçen köprüdeki çökme sonucu 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Fabrika İtalya 

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