Çökme sonucu kullanılamaz hale gelen Morandi Köprüsü, patlayıcılarla yıkıldı - CENOVA
- Köprünün yıkım anından detaylarCENOVA (AA) - İtalya 'nın Cenova kentindeki Morandi Köprüsü, çökme nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinden dolayı patlayıcılarla tamamen yıkıldı.Cenova kentinde, 2018 yılının 14 Ağustos’unda A - 10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü. Alışveriş merkezleri, fabrikalar, yerleşim yerleri, Cenova - Milano tren hattı ve Polcevera Nehri'nin üzerinden geçen köprüdeki çökme sonucu 43 kişi hayatını kaybetmişti.
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