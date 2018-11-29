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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çöken viyadükte hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Çöken viyadükte hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Cenaze aracının çıkışı

Cenaze 

-Yakınları görüntü
-Çıkış detay
-Adli tıp kurumu detay
-Ölen işçinin fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı kapsamında yapımı devam eden viyadük inşaatında meydana gelen beton çökmesi sonucu hayatını kaybeden Bayram Kılıç’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Kocaeli Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı kapsamında yapımı süren viyadük inşaatında dün meydana gelen beton çökmesi sonucu hayatını kaybeden Bayram Kılıç’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kılıç’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun’a götürüldü.
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