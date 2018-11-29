Çöken viyadükte hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı kapsamında yapımı devam eden viyadük inşaatında meydana gelen beton çökmesi sonucu hayatını kaybeden Bayram Kılıç’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Kocaeli Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı kapsamında yapımı süren viyadük inşaatında dün meydana gelen beton çökmesi sonucu hayatını kaybeden Bayram Kılıç’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kılıç’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun’a götürüldü.

