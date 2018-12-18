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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Çöken toprak Kırıkkale'nin kanalizasyon hattını patlattı

Çöken toprak Kırıkkale'nin kanalizasyon hattını patlattı

Ekipler çalışma yaparken

Arıtma Tesisi Kaçak Kanalizasyon Allah Polis Ekipleri 

-Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, röportaj
-Detaylar
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-20 metrelik çukur
-Gaz kaçak kontrolü yapılırken
-İş Makineleri ile çalışma yapılırken
-Polis ekipleri trafiğin kontrolünü yaparken
-Kırıkkale Kırşehir karayolu

( KIRIKKALE )- 20 metrelik dev çukur için geniş çaplı çalışma başlatıldı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de karayolu kenarında kanalizasyon hattının geçtiği alanda toprak çökmesi sonucu 20 metrelik dev çukur oluştu. Çökme sonucu patlayan kanalizasyon hattının yeniden yapılması için ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Olay, Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağdat Köprüsü mevkindeki yol inşaatının kenarında 5 metre genişliğinde 20 metrelik dev çukur oluştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, “Bize öğleden sonra ilk ihbar geldi. Bu hattın çöktüğüne dair ihbar aldık. İhbarı biz ekiplerimiz ile birlikte ivedilikle değerlendirdik. Kırıkkale’de 2 binlik ana kolektör geçiyor. 30 Yıllık bir hat. Tüm şehri besleyen ve arıtma tesisine giden bir hat. Malum burada karayolu çalışmaları oldu. Nasıl oldu onu araştırıyoruz. Kazı çalışmalarımız anında devam ediyor. Şu anda kolektöre ulaşmak üzerindeyiz. Ulaştıktan sonra arızanın kolektörde mi, acadan mı? Nasıl olduğunu inşallah bulacağız. Önce bir güvenlik önlemleri aldık. Tüm yolu kestik trafiği kestik. Trafiği Yahşihan hattına verdik. Görüldüğü gibi trafik oradan çalışıyor. 43 ilin geçtiği il olduğu için yoğun bir trafik var. Şu anda trafik çalışıyor sıkıntı yok. Sabaha kadar çalışmalarımız devam edecek” dedi.
Kırıkkale Belediyesi tarafından saat 16.00’da başlayan çalışmaların sabaha kadar devam edeceği bildirildi.
Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki trafik akışının polis ekiplerinin kontrolünde trafik akışının Yahşihan ilçesinden sağlanıyor. Olay yerinde tedbir amaçlı AFAD ekipleri de bulunuyor.
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