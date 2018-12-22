Çöken inşaatın enkazından kurtarılan işçilerin kimlikleri belirlendi Haberi

-inşaattan çıkarılan işçiler

-göçük oluşan inşaat

-inşaat işçisi röp

-911 arama kurtarma başkanı Cenk Ayata röp

-detay



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde tadilat çalışması sırasında çöken inşaatta enkaz altında kalan ve kurtarılan işçilerin isimleri belirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Eski Çeşme Mahallesi Adnan Toker sokakta bulunan eski bir evde tadilat çalışması yapan işçiler, bina içerisinde çalışma yaptığı sırada bir anda binadaki ara bölme büyük bir gürültü ile çöktü. Gürültüyü işitip binadan yükselen toz bulutlarını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerini bildirerek yardım istedi. Vatandaşların enkaz altında mahsur kalması üzerine bölgeye 911 Arama Kurtarma ekipleri de sevk edildi. Muğla 911 arama kurtarma ekipleri ve itfaiye ekipleri yıkılan binaya girerek enkaza altında kalan 5 işçiyi kurtararak hastaneye kaldırdı. İşçilerin isimleri belirlendi Enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçilerin; Yunus Sinir (26), Mehmet Beydoğan (27), Mustafa Hamarat (21), Mehmet Şefik Milan (45) ve Salih Algüllü (65) olduğu belirlendi. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken diğer işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata, “Olay yerine geldiğimizde enkaz altında 5 işçinin olduğunu belirledik. Kısa sürede itfaiye ekipleri ile yoğun uğraş vererek 5 işçiyi de enkaz altından çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettik” dedi.



