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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Çöken Göktürk Sokak’ta çalışmalar sürüyor İzle

Çöken Göktürk Sokak’ta çalışmalar sürüyor İzle

- Sokakta devam eden çalışmalar

Sağanak Yağış Yol Çökmesi 

-- Drone
-- Arşiv görüntüler eklenmiştir

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’u dün vuran sağanak yağış sırasında çöken Göktürk Sokak’ta iyileştirme çalışmaları sürüyor. Oluşan yarıklar iş makinaları tarafından doldurulurken, çalışmaların dolgu, mıcır ve ardından asfalt çalışmasıyla devam edeceği öğrenildi. Çalışmalar ise havadan görüntülendi. Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk Sokak’ta dün yaşanan yol çökmesinin ardından, sokakta başlanan iyileştirme çalışmaları bugün de tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri sokağın giriş ve çıkışında önlem alırken, iş makineleri tarafından çöken boşlukların doldurulması çalışmaları sürüyor. Sokağın giriş ve çıkışı yetkililer tarafından ahşap perdeler ve kum torbalarıyla kapatıldı. Dolgu çalışmalarının ardından sokakta mıcır ve ardından asfalt çalışması yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. (CE-EY
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