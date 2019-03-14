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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çöken çatının altında kalan iki işçi yaralandı - DENİZLİ Haberi

Çöken çatının altında kalan iki işçi yaralandı - DENİZLİ Haberi

- Çatısı çöken evden detaylar - Görgü tanığının olayı anlatması Denizli 'de çöken çatının altında kalan iki işçi yaralandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde, yeni inşa edilen bir binanın çatısının çökmesi sonucu iki işçi yaralandı.Başkarcı Mahallesi'nde, Metin Çetkin'e ait dairenin çatısı, beton döküldüğü sırada çöktü.Binada çalışan işçilerden Ali Doğru (40) ile İzzet Sun (52) göçüğün altında kaldı.Doğru ve Sun, 112 Acil Servis ekiplerince, Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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