'Çok Ses Tek Yürek' gençlik korosunun ilk konseri büyük ilgi gördü

-Katılımcılardan görüntü

-Şarkılardan görüntü

-Eymen Sait röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Gençlik Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Diyarbakır’da organize edilen ve şarkı söylemek isteyen gençlerin oluşturduğu ‘Çok Ses Tek Yürek' gençlik korosu, ilk konserini verdi. Gençlik Spor Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün desteklediği, çocukların, bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile kişisel güvenliklerini sağlamanın yanında, onların her bakımdan ihmal veya istismarı ya da suç mağduru olmaları ve suça sürüklenmelerine karşı da bir tutum ve mücadelenin içinde olmaya tüm gayretiyle başlatılan ‘Çok Ses Tek Yürek' gençlik korosu, ilk konserini 63 öğrencinin hazırladığı birbirinden güzel ezgilerle, düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de yapıldı. 7’den 7’e katılımıyla gerçekleşen konser büyük ilgi gördü. Dünyaya şarkı söyleyecekler İlk konserden sonra, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde farklı konserlerle faaliyetlerine devam edeceklerini dile getiren Çok Ses Tek Yürek Gençlik Korosu Proje Kordinatörü Eymen Sait, seslerini dünyaya duyurma yolunda olduklarını söyledi.



Sait, "63 tane öğrencimiz var, bu koro üyeleriyle birlikte çok güzel bir konser vereceğiz. Gençlik Spor Bakanlığı’nın desteklemiş olduğu bir proje, daha sonra Diyarbakır Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü destekledi. Sevgi evlerinde kalan çocuklar ve madde bağımlısı tedavisi gören çocukları da projemize dahil edeceğiz. Müziğe karşı ilgisi olan A’dan Z’ye herkesi İnşallah bu proje altından istihdam etmeye çalışarak müziğe karşı ilgisi ve yeteneği olan çocukların hayatına renk katmaya çalışacağız. Eğer bu heyecan dinamik kalıp uyanırsa, biz sanatçıları da davet edip konserlerimize devam edeceğiz. Klipler çekerek çocuklarımızı stüdyolarda eğitim vereceğiz ve bu şekilde Diyarbakır’da müziğe karşı ilgisi olan çocukları tespit edip bunlarla devam edeceğiz” dedi.



