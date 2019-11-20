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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çok sayıda işçi çıkaran giyim sektörünün devine protesto

Çok sayıda işçi çıkaran giyim sektörünün devine protesto

- Eylemden genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Protesto Diyalog Basın Açıklaması 


- Giyim sektörünün önde gelen firmalarından olan ve Türkiye çapında onlarca mağazası bulunan Koton, Türkiye genelinde çok sayıda işçiyi işten çıkartırken, işten çıkartılan işçiler İzmir'deki mağaza önünde durumu protesto etti.Giyim sektörünün ünlü mağazalarından Koton'da, iddiaya göre çok sayıda işçi işten çıkarıldı. Mağazalardan Türkiye genelinde 70, İzmir’de de toplamda 14 işçinin işten çıkarıldığı öne sürülürken, Alsancak’ta bulunan firmanın mağazası önünde bir araya gelen işçiler durumu protesto etti. İşten çıkartılan işçiler içinse açıklamayı Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası yaptı.Grup adına basın açıklamasını okuyan Koop-İş İzmir Şube Başkanı Umut Başyayla, firmanın çalışanlara yönelik yazılı bir açıklama yayımladığını ifade ederek, uygulamalarının bir kısmına son vereceğini duyurduğunu aktardı. Başyayla, işveren ile sorunların çözümü için masaya oturmak istediklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımız işe geri alınana kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Buradan işvereni bir kez daha uyarıyor; yanlışından vazgeçmeye, işten çıkardığı arkadaşlarımızı işe geri almaya ve sorunların çözümü için sendikamızla diyalog kurmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
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