Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz ANADOLU’da yeni bir aşamaya geçildi

- Savunma Sanayi Başkanlığı,ğini açıkladı. Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Sedef Tersanesi’nde yapımı süren ve geçen yıl denize indirilen. ANADOLU, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından, liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı" denildi.
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