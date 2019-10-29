'Çok ciddi subliminal operasyonların saldırısı altındayız' - KASTAMONU
"Çok ciddi subliminal operasyonların saldırısı altındayız" - KASTAMONU - Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı'dan detaylar - Hancı ile röportaj"Çok ciddi subliminal operasyonların saldırısı altındayız" - Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı: - "Ülkemiz ve dünya çok ciddi subliminal, örtülü algı operasyonlarının saldırısı altındadır. Bildiğimiz çoğu şey doğru değildir ve bize doğru gibi yansıtılmaktadır" - "Bu, bir örtülü savaştır. Bu, bir asimetrik savaştır. En az topla, tüfekle, bombayla yapılan kadar etkilidir"KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, gelişen teknolojiyle dünyanın ve Türkiye'nin ciddi bir subliminal (bilinçaltı mesajı) saldırı altında olduğunu belirterek, "Bildiğimiz çoğu şey doğru değildir ve bize doğru gibi yansıtılmaktadır." dedi. Hancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyanın adli tıp ve adli bilimlerin yakından ilgilendiği bir alan olduğunu söyledi.
Sosyal medyanın yararları ve zararlarına değinen Hancı, "Sosyal medyayı iyi kullanırsak şehrimizin, ülkemizin ve şirketimizin tanıtımını gayet güzel yaparız ama diğer tarafı da var. İyi denetlenmemiş bir sosyal medya çok ciddi sıkıntılara yol açabilir. Çok ciddi algı operasyonları olabilir." uyarısında bulundu. - "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili de algı operasyonu yapıldı"Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Hancı, sözlerine şöyle devam etti:"Örneğin, yakın zamanda Türkiye'nin yapmış olduğu harekatlarda 'hukuka aykırı, Cenevre Protokolü'ne aykırı silahlar kullanıyor' diye iddialarda bulunuyorlar. 'Türkiye insanlara zulüm ediyor, halkına işkence yapıyor' diyorlar. Bu, sadece Türkiye için değil, tüm ülkeler için yapılabilecek algı operasyonları. Bunları çok iyi takip edecek sosyal medya birimlerimizin olması gerekiyor. Burada tabii ki psikoloji, sosyoloji, adli tıp, iletişim, hukukçu, vb. olması gerekiyor.Bu verilen mesajlar iki türlü olabiliyor. Açık bir şekilde, aleni bir şekilde o ülkenin, kişinin veya o kurumun rencide edilmesine yönelik olabiliyor, buna karşı koymak daha kolay. İkincisi daha tehlikeli. Subliminal dediğimiz, üstü örtülü olarak sanki övüyormuşçasına yazıya ya da mesaja başlayıp arka planda o ülkeyi, o kişiyi veya o kurumu yerden yere vuran örtülü mesajlar. Bunu tahlil etmek işte burada uzmanlık gerekiyor."Hancı, "Satır arasını, arka planını, örtülü olarak vermiş olduğu mesajı tespit etmek adli bilimcilerin işi. Bu, bir örtülü savaştır. Bu, bir asimetrik savaştır. En az topla, tüfekle, bombayla yapılan kadar etkilidir." değerlendirmesinde bulundu. - "Yalanları ortaya çıkartmak için adli bilimciler olarak çalışıyoruz"Hancı, subliminal mesajların gelişen teknolojiyle son yıllarda daha da arttığına dikkati çekti."Ülkemiz ve dünya çok ciddi subliminal, örtülü algı operasyonlarının saldırısı altındadır." diyen Hancı, şu görüşleri paylaştı:"Bildiğimiz çoğu şey doğru değildir ve bize doğru gibi yansıtılmaktadır. Bunu ilk başlatanlardan biri Joseph Goebbels'tir. 'Bir yalan söyler ve sürekli tekrar ederseniz, o yalan o kadar gerçek olur.' demiştir. Biz de o yalanları ortaya çıkartmak, doğruyu, hakikati bulmak için adli bilimciler olarak çalışıyoruz."Derneklerinde "ALARM" adını verdikleri Algı Araştırmaları Merkezi'ni kurduklarını belirten Hancı, adli bilimlerin tüm alanlarını içine alan Türkiye Adli Tıp Akademisinin kurulması gerektiğini ve akademi bünyesinde kurulacak sosyal medya izleme birimiyle algı operasyonları ve subliminal mesajların incelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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