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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Coğrafi işaretli ürünlerde, katma değeri arttırıyor

Coğrafi işaretli ürünlerde, katma değeri arttırıyor

Başkan Asan ile röp.

Strateji Misyon Tarım Uluslararası Harekete Geç 

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( ANKARA )- Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Asan: ”Gaziantep baklavası ve Aydın İncirinden 2 milyar euro bir katma değer oluşturuyoruz”- "Uygun bir strateji ile Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerde en az 25 - 30 milyar euro bir katma değer oluşturacağını düşünüyoruz"- "Coğrafi işaretli ürünlerden amacımız; daha fazla katma değer oluşturmak ve ülkemiz için önemli bir zenginleşme aracı olarak bunu kullanmak" ANKARA

- Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, “Coğrafi işaretli ürünlerden amacımız; daha fazla katma değer oluşturmak ve ülkemiz için önemli bir zenginleşme aracı olarak bunu kullanmak. Uygun bir strateji ile Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerde en az 25-30 milyar euro bir katma değer oluşturacağını düşünüyoruz” dedi.
Türkiye’de coğrafi işaretler konusundaki en prestijli, ve en kapsamlı organizasyon olan 2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Ankara Ticaret Odası Congresium International Convention & Exhibiton Center’da başladı.
Bu yılki teması “Anadolu’dan Dünyaya’’ olarak belirlenen zirvede Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak ülkemizin coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmek ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.Zirvede stant açan Türk Patent ve Marka Kurumu; hazırladığı broşürlerle vatandaşları coğrafi işaretli ürünler, ve marka tescili alınması konusunda bilgilendiriyor."Coğrafi işaretlerden amacımız daha fazla katma değer oluşturmak ve ülkemiz için önemli bir zenginleşme aracı olarak bunu kullanmak"Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "446 coğrafi işaret var. 428 işlemleri devam eden var. 3 tane AB komisyonunda tescilli olan var. 3 tanede AB komisyonunda işlemleri devam eden var. Türkiye’de ürünlerin tescilinden sorumlu kamu kurumu Türk Patent ve Marka Kurumu. Yasal olarak sorumlu kamu kurumuyuz. Coğrafi İşaretlerin markalaşması, pazara ulaşması ile ilgili olarak önemli bir zirve var. Bizde kurum olarak zirveye destek oluyoruz. Coğrafi işaretlerden amacımız daha fazla katma değer oluşturmak ve ülkemiz için önemli bir zenginleşme aracı olarak bunu kullanmak. Türkiye’nin potansiyeli var. Yaklaşık 2 bin 500 tane coğrafi işaret alabilecek ürünümüz var."Uygun bir strateji ile Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerde en az 25 - 30 milyar euro bir katma değer oluşturacağını düşünüyoruz"Bir ününü coğrafi işaret alabilmesi için bir bölgeye , şehre ve yöreye has özellikte olması gerektiğini belirten Asan, "Sorarız ya 'sizin oranın nesi meşhur?' diye. Coğrafi işaretler, tarım ve tarım dışı ürünler olabilir. Bunlar Malatya kayısısı Gemlik zeytini olabileceği gibi Antep Baklavası Adana Kebap gibi yiyecekler de olabilir. Bunun dışında el yapımı eserler de olabilir. Eskişehir Lüle Taşı,Erzurum Oltu Taşı gibi. Bununla ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu’nun sitesine girerek online olarak Ankara’ya gelmeden bizzat örnek başvuru formunu kullanarak başvuru yapılabilir. İşlemler hızlı bir şekilde kurumunuz tarafından tescil edilir. Başvuru yapan kurum ve kuruluşları bir belgeyle ödüllendiriyoruz. İstediğimiz kadar bir katma değer belirlemedik. Avrupa Birliği 60 milyar euro üzerinde bir ekonomik değer oluşturuyor. Malatya Kayısısı , Gaziantep Baklavası ve Aydın İncir’nden 2 milyar euro ‘luk bir katma değer oluşturuyoruz. Türkiye’nin potansiyeli çok fazla. Uygun bir strateji ile Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerde en az 25 - 30 milyar euro bir katma değer oluşturacağını düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”, 19-20-21 Eylül 2019 tarihleri arasında devam edecek.
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