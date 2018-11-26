Çocuklukta hayalini kurdu, 31 sınıf ehliyet aldı Haberi

-asansöre binerek apartmandan çıkışı

-röportaj

-araba’ya binmesi

-arabayı çalıştırarak evden ayrılması

-arabası ile sokağa gelişi

-almış olduğu ehliyetlerin fotoğrafı



( KONYA -ÖZEL)- Konya’da yıllar boyunca gittiği kurslarda 31 ayrı sınıf ehliyet alan İbrahim Kemer, şimdi de SRC belgelerini almak istiyor KONYA



- Konya’da bir kişi, çocukluğundaki tüm sınıf ehliyetlere sahip olma ve araçları sürme hayalini yıllar sonra gerçekleştirerek 31 sınıf ehliyet aldı. Ehliyetinin arkasındaki tüm alanlar dolan İbrahim Kemer, şimdiki hayalinin de tüm SRC belgelerini almak olduğunu söyledi.



Ağabeyinin çalıştığı sürücü kursuna ziyarete giden ve orada sohbet sırasında ehliyetlerin tamamını alma şansı olup olmadığını merak ederek soran evli ve üç çocuk babası İbrahim Kemer (34), bu şansının olduğunu öğrenince ehliyet almak için kursa kaydoldu. 2009 yılından itibaren ehliyetlerini almaya başlayan Kemer, 2016 yılında da iki yıl boyunca sınavlara girerek aldığı ehliyetlerle toplam 31 sınıf ehliyet sahibi oldu. Azimli bir çalışma ile çocukluk hayali olan tüm sınıf ehliyetlere kavuşan İbrahim Kemer, şimdiki hayalinin SRC belgelerini almak olduğunu ifade etti.

“22 ay boyunca ehliyet sınavları için çalıştığını ve aralıksız sınavlara girdim" Yıllardır hayalini ve bu alandaki iş hedeflerini anlatan bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan İbrahim Kemer, “Benim zaten çocukluktan kalan bir hayalim, onları hedeflemek... Daha güzel şeyler olacak. Çok şükür aldık. Bu alanda işlerimi daha fazla ilerletmek istiyorum. Tabii ki bu ehliyetlere bu kadar para yatırıp karşılığını illa ki almak istiyorum. Şuan yeni yeni toparlanıyorum. İnşallah ileride daha güzel şeyler olacak” şeklinde konuştu.

22 ay boyunca ehliyet sınavları için çalıştığını ve aralıksız sınavlara girdiğini belirten Kemer, “Bütün her şeyi, bütün iş makinelerini kullanıyorsun. Kazandıktan sonra direksiyonuna da gitmek zorundasın. Çok şükür onları da kazandık, onlardan da geçtik, hak ettik. Ben bu tüm sınıfları aldıktan sonra kendi ehliyetimi dahi 3 ay boyunca alamadım. Yazamadılar eski ehliyete Trafik Tescilde de epey uğraştık. Sonunda aldık. Şimdi SRC’lere uğraşıyorum" ifadelerini kullandı. Ehliyetlerin maliyeti taksitle 10 bin lirayı buldu Aldığı ehliyetlerin maliyeti hakkında konuşan İbrahim Kemer, “Bu ehliyetlerin ödemesi bana taksit imkanıyla sağlandı. Benim ehliyetler o zaman 7 bin 500 lira falan, harcı ile 10 bin lirayı buldu. Şuanda herhalde yaklaşık bir elli bin liraya kadar ulaşabilir bu rakam. Her ehliyet başı bin 500 lira olarak düşünürsek. Ben zaten köyde yetişen biriyim. Zaten bütün makineleri kullanabilirdim. Bunları sadece belgelendirmek istedim. Şuanda lastik tekerleği dönen kullanamadığım tek bir araç o da uçak” dedi.

Hedef olarak kendi işini kurmak istediğini ifade eden İbrahim Kemer, “SRC alıyorum şimdi. Kendim kurtarıcı işini yapmak istiyorum. İnşallah Allah nasip ederse bir kurtarıcı alacağız. Ondan sonra ehliyetlerimiz bize faal olarak daha iyi yardımcı olacak” diye konuştu.



