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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Çocukluk hayalini KOSGEB desteğiyle gerçeğe dönüştürdü - SAMSUN İzle

Çocukluk hayalini KOSGEB desteğiyle gerçeğe dönüştürdü - SAMSUN İzle

- Güzellik merkezinden görüntü - Merkezde gerçekleştirilen saç ve cilt bakımı hizmetlerinden detaylar - Derya Akkaya ile röportaj - Hülya Kaya ile röportajÇocukluk hayalini KOSGEB desteğiyle gerçeğe dönüştürdü - İlkokul sıralarındayken güzellik merkezi açma hayali kuran, liseden mezun olduktan sonra elinde çanta ile kapı kapı dolaşarak kadınlara evlerinde saç ve cilt bakımı hizmeti veren Derya Sarıkaya, KOSGEB desteğiyle güzellik merkezi açtıSAMSUN (AA) - Samsun 'da yaşayan Derya Sarıkaya, çocukluktan bu yana hayalini kurduğu güzellik merkezi açma fikrini, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle gerçeğe dönüştürdü.Küçük yaşlardan itibaren güzellik uzmanı olma ve güzellik merkezi açma hayalleri kuran Sarıkaya, ortaokula giderken hafta sonları ve yazları bir güzellik merkezinde çalışmaya başladı.
İşi öğrenen Sarıkaya, liseden mezun olduktan sonra elinde çanta ile kapı kapı dolaşarak kadınlara evlerinde saç ve cilt bakımı hizmeti verdi.Evlendikten sonra bir süre kuaförde çalışan Sarıkaya, daha sonra girişimcilik kursuna katılarak sertifika aldı.KOSGEB'e başvuran Sarıkaya, aldığı 50 bin lira hibe desteği ile yaklaşık 8 ay önce çocukluk hayali olan güzellik merkezini açma imkanına kavuştu. - "KOSGEB sayesinde hayallerime kavuştum"İş yerinde 8 kişiye de istihdam sağlayan bir çocuk annesi Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokuldayken tatil günlerinde bir güzellik merkezinde çalışıp işi öğrendiğini söyledi.

En büyük hayalinin bir güzellik merkezi kurabilmek olduğuna işaret eden Sarıkaya, "Lise bitene kadar çalıştım. Sonra çanta elimde, kapı kapı dolaşarak tanıdığım kadınların evinde saç ve cilt bakımı yaptım. Uzun süre böyle çalıştım." dedi.
Girişimcilik sertifikası aldıktan sonra ailesinin de desteğiyle KOSGEB'e başvurduğunu anlatan Sarıkaya, böylece çocukluk hayalini gerçekleştirmeyi başardığını belirtti.
Sarıkaya, güzellik merkezine gelen kadınların sorunlarını da kendisine anlattığını ve onlarla dertleştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Müşterilerimizle aile gibiyiz. Bazı müşterilerim bana özel sorunlarını anlatıyor. Ben de yardımcı olmak amacıyla müşterilerim için belirli günlerde psikolog bir bayan arkadaşımı davet ediyorum. Kadınlar burada hem güzelleşiyor, hem de sorunlarını anlatıp rahatlıyor. KOSGEB sayesinde hayallerime kavuştum. İnsanların yaşamına katkı sağlamayı, onları mutlu etmeyi ve güzelleştirmeyi seviyorum."Verdiği hizmeti duyan kadınların düzenli olarak kendisine geldiğini vurgulayan Sarıkaya, şube açarak daha çok insana iş imkanı sağlamayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Psikolog Muhabir Cilt Bakımı Güzellik Uzmanı Girişimcilik 

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