Çocukluk hayaline ABD'den getirttiği araç parçalarıyla kavuştu - ORDU
- Arazi aracından detaylar - Araç sahibi İlker Kethüda'nın konuşması ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu 'da motor sporlarıyla ilgilenen İlker Kethüda, ABD'den getirttiği off - road yarışlarında kullanılan arazi aracının parçalarını Antalya'daki oto ustasına monte ettirerek çocukluk hayaline kavuştu.Altınordu ilçesinde özel bir şirkette pazarlama müdürlüğü yapan Kethüda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır motor sporlarıyla ilgilendiğini söyledi.
Lisanslı motokros yarışçısı 35 yaşındaki Kethüda, çocukluğundan beri küçük ve hızlı arazi aracı sahibi olmayı hayal ettiğini anlattı."Amerikan Buggy" adı verilen aracın, off - road yaparken kullanılan en üstün özelliklere sahip araç olduğunu vurgulayan Kethüda, bir süredir bu araca sahip olmayı istediğini ifade etti. Kethüda, hayalindeki araca sahip olmak için çok çaba harcadığına dikkati çekerek, "Yaklaşık iki yıldır aynı zamanda 4x4 off - road jeep kullanıcısıyım. Yaklaşık 6 ay önce de böyle bir araca sahip olabilmek için Amerika'daki üretici firmaya başvurdum." dedi. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için yaklaşık 160 bin lira harcayarak aracın parçalarını Türkiye'ye getirttiğini aktaran Kethüda, parçaların montaj işini ise Antalya'da bir oto ustasının yaptığını söyledi.
- "Araca gösterilen ilgiden dolayı mutluyum"Kethüda, monte işlemi tamamlanan aracı Ordu 'ya getirdiğini belirterek, "Araç otomatik şanzıman ile V8 5.200 cc motora sahip. Araç, modifikasyonlarla birlikte 500 beygir gücünde. 850 kilogram ağırlığındaki araç üzerinde 38,5 inch lastikler mevcut." diye konuştu. Aracı görenlerin şaşırdığını dile getiren Kethüda, "Herkes araçta fotoğraf çekilmek istiyor. Meraklıları araçla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor, bazıları ise gezme talebinde bulunuyor. Araca gösterilen ilgiden dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.Kethüda, gerekli izinleri aldıktan sonra araçla off - road yarışlarına katılacağına işaret ederek, sözlerini şöyle bitirdi:"Çok sayıda off - road kulübü, emniyeti en üst düzeydeki aracı kullanabilmek için teklifte bulundu. V8, 500 beygir gücündeki araç, off - road dünyasında tepe noktasındadır. Dolayısıyla bu aracın yarışların en iddialı aracı olacağına inancım tam."