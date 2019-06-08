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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çocukluk arkadaşını öldürdü 'Cinayet mi işledik' dedi İzle

Çocukluk arkadaşını öldürdü 'Cinayet mi işledik' dedi İzle

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Hastane Adli Tıp Cenaze Cinayet Trol 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi
-ARŞİV-

( ADANA ) Çocukluk arkadaşını öldürdü "Cinayet mi işledik" dedi- Adana'da alkol alırken kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü çocukluk arkadaşını bıçakladıktan sonra otomobiliyle hastaneye getiren ancak ölümüne engel olamayan zanlı tutuklandı ADANA

- Adana'da alkol alırken kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü çocukluk arkadaşını bıçakladıktan sonra otomobiliyle hastaneye getiren ancak ölümüne engel olamayan zanlı, "Cinayet mi işledik" diye tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesinde 7 Haziran Cuma günü sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Samet Y. ile İbrahim Kul (27) gece yarısı alkol almaya başladı.
Ancak bir süre sonra çocukluk arkadaşı olan iki gençten iddiaya göre İbrahim Kul'un Samet Y.'ye küfür etmesi sonucu arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce İbrahim Kul, Samet Y. tarafından bıçaklandı. Arkadaşını kanlar içinde görünce pişman olan Samet Y. arkadaşını kendi aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine getirdi. İbrahim Kul yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Arkadaşını öldürdüğünü bilmiyor Arkadaşını kendisine küfür ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenilen zanlı, ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Bir basın mensubunun "Neden cinayet işledin" sorusuna arkadaşının öldüğünü bilmediği için "Ne cinayeti" diye tepkili cevap veren zanlı, "Çekmeyin ne çekiyorsunuz, bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz sanki cinayet mi işledik" diye konuştu.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen zanlı sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İbrahim Kul'un cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi.

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