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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Video

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Video

Yaralının hastaneye getirildiği otomobilden genel ve detay görüntüler

Hastane Bild 

-Hastanenin tabela görüntüsü
-Hastaneden genel görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçakladı sonra otomobiliyle hastaneye getirdi. Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Olay, Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Y. ile İbrahim Kul (27) gece yarısı tartıştı. Çocukluk arkadaşı olan iki gencin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle Samet Y., İbrahim Kul bacağından bıçakladı. Sonra pişman olan Samet Y. arkadaşını kendi aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine getirdi. İbrahim Kul yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Y. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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