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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çocuklarının kendisine verilmesi için yine çatıya çıktı

Çocuklarının kendisine verilmesi için yine çatıya çıktı

Çatıdaki şahıs

Polis Aracı İşaret Dili Polis Merkezi İntihar Girişimi Kışla 

-Polislerin ikna çabası
-Polisin ve akrabalarının işaret diliyle konuşmaya çalışması
-Şahsın çatının kenarında ayakta durması
-İtfaiye, polis ve ambulans ile vatandaşlar
-Şahsın ikna edilip indirilmesi
-Alkışlar eşliğinde binadan çıkıp polis aracına götürülmesi
-Polis aracına binip polis merkezine görüntüsü
-arşiv
-intihar girişiminden görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da eşinin bir başkası ile kaçıp 2 çocuğunu yuvaya vermesi üzerine bunalıma giren şahıs, dün çıktığı çatıdan ikna edilerek indirilmesinin ardından bugün de yine bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde bugün meydana geldi. İddiaya göre, Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası sağır ve dilsiz K.S.'nin (55) eşi E.E., yaklaşık bir ay önce evi terk ederek bir başkasına kaçtı ve yaşları küçük olan 2 çocuğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yuvaya verdi. Bunun üzerine bunalıma giren K.S., dün İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki 6 katlı metruk binanın çatısına çıkarak intihara kalkışmış ve polislerin uzun süren ikna çabası sonucu eşi olay yerine getirilerek çatıdan indirilmişti. Aynı şahıs yine aynı gerekçe ile bugün de ikamet ettiği mahallede bulunan 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Yuvada kalan çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini isteyen sağır ve dilsiz K.S. için olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis çatıya çıkıp işaret diliyle şahsı ikna etmeye çalıştı. Yakınları da K.S.'nin yanına çıkarak uzun süre işaret dili ile onu intihardan vazgeçirmek için uğraştı. Uzun süre çatının kenarında ayakta kalıp yürekleri ağza getiren K.S., polisin çabası sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi ve polis merkezine götürüldü. K.S.'nin çatıdan indiği sırada mahalle sakinlerinin alkış tutarak peşinden sevgi gösterisinde bulunması dikkat çekti.
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