Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuklarının hayatını bile hiçe sayıyorlar

Çocuklarının hayatını bile hiçe sayıyorlar

panolardan görüntü

Kayıt Dışı Kış Mevsimi Ağrı Merkez Çağrı Merkezi Irak 

-Çocuklardan görüntü
-Kırık panoların tamir edilmesi
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Kış mevsimi ile birlikte kayıt dışı kullanımın da etkisi ile artan tüketim ve yetkisiz kişilerin müdahalesi yüzünden neredeyse her gün pano veya trafoların yandığı Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde, bu durumun devam etmesini isteyen bazı sorumsuz kişiler, kendi çocuklarının dahi hayatını hiçe sayarak pano kilitlerini kırıp kapaklarını açık bırakmaktan çekinmiyor. Bu durumun son örneği Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Kayıt dışı kullanımın elektrikli ısıtıcıların kullanımı nedeniyle kış mevsiminde yüzde 90’a dayandığı mahallede, Seyrantepe İlk ve Ortaokulu’nun bulunduğu, her gün yüzlerce öğrencinin gidip geldiği sokaktaki elektrik panosunun kapağı duyarsız kişilerce, atan şalteri kaldırmak için kırıldı. Daha önce de defalarca kırılmış Panonun yanı sıra bağlı olduğu trafoyu korumak, soğumasını sağlamak için atan şaltere yetkisiz kişilerin müdahale etmek için kilidini kırdığı panonun açık kalan kapağı, ölümcül tehlikelere davetiye çıkardı. Kendi çocuklarının dahi hayatını hiçe sayarak elektrik panosunun kapağını açık bırakan bu duyarsız kişilerin aksine neyse ki duyarlı vatandaşlar da vardı. Yapılan ihbar üzerine Dicle Elektrik ekipleri zaman geçirmeden müdahale ederek, asma kilidi kırık olan panonun kilidini yeniledi. Bu arada, aynı panonun kapaklarının geçtiğimiz kış mevsiminde de mahalle sakinleri tarafından şalteri kaldırmak maksadıyla birçok kez kırıldığı belirlendi. Dicle Elektrik tarafından tutulan kayıtlara göre söz konusu panonun kırılan kilidi 20 Şubat 2019 ve 10 Mart 2019 tarihlerinde de yenilendi ve güvenli hale getirildi.
Hayati tehlikelere neden olabilir Dicle Elektrik yetkilileri, özellikle de kayıt dışı tüketimin yüksek olduğu mahallelerde aşırı yüklenme nedeniyle sık sık şalterlerin attığına dikkat çekerek, “Şalterler panoları veya trafoları korumak için konulmuştur. Şalteri pano veya trafo soğumadan devreye almak, kalıcı arızalara hatta yangınlara yol açabilir. Özellikle de yetkisiz kişilerin kilit kırarak yaptığı müdahaleler hayati tehlikelere neden olabilir. Bu sebeple bu tür durumlarda mutlaka 186 numaralı çağrı merkezimizin aranması gerekir” dedi.
Yetkililer, bölge genelinde son 2 yılda sırf şalter kaldırmak için kırılan asma kilit sayısının 30 binin üzerinde, sadece Diyarbakır’da son 11 aylık rakamın ise 4 bin 478 olduğunu belirtirken olayın vahametine dikkat çekti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı