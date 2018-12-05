Çocuklarının eğitimi için destek bekliyor - MUŞ

- Çocukların evde yerde ders çalışma detayları - Anneleri tarafından çocukları okula hazırlanması - Çocukaların kahvaltı yapması - Anne Müzeyyen Kızılsoy, konuşması - 8. sınıf öğrencisi Bahar Kızılsoy konuşması - Anne Müzeyyen Kızılsoy'un çocukları okula uğurlamasıÇocuklarının eğitimi için destek bekliyorMUŞ (AA) - Muş 'ta çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Müzeyyen Kızılsoy, 5 çocuğunun eğitimi için yardım bekliyor.Merkeze bağlı Sarıdal köyünde yaşayan 3'ü kız, 2'si erkek 5 çocuk annesi Kızılsoy, 4 yıl önce inşaat işçisi eşini kaybetti.Çocuklarının eğitimi için köyden kent merkezine gelen Kızılsoy, Sütlüce Mahallesi'nde kiraladığı evde aldığı dul maaşıyla çocuklarına bakmaya çalışıyor.Eşi öldükten sonra çocuklarına hem annelik hem babalık yapan Kızılsoy, eğitim masraflarını karşılamakta zorlandığı çocuklarının geleceği için destek bekliyor.Kızılsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldığı dul maaşıyla çocuklarını okutmaya çalıştığını söyledi.
Eşinin 4 yıl önce İstanbul'da inşaatta çalışırken hayatını kaybettiğini belirten Kızılsoy, şöyle konuştu:"Tek başıma çocuklarıma bakıyorum. Onları okutmak için okullar açıldığında köyden Muş 'a geliyorum. Burada aylık 400 lira karşılığında kiraladığım evde kalıyoruz. Tek derdim çocuklarımı okutmak. Okuyup hayatlarını kurtarmalarını istiyorum. Ancak maddi durumum yetersiz. Sadece dul maaşı ve 2 ayda bir 100 lira aldığım çocuk parasıyla idare ediyoruz. Çocuklarıma hiçbir şey alamıyorum. Çocuklarımın geleceği için yetkililerden yardım bekliyorum."Kızılsoy'un kızı 8. sınıf öğrencisi Bahar Kızılsoy da kardeşleriyle aynı okula gittiklerini belirterek, "Evde masamız olmadığı için yerde ödevlerimizi yapıyoruz. Annem tek başına aldığı dul maaşıyla bizi okutmaya çalışıyor. Kardeşlerimle okuyup bir meslek sahibi olmak için devletimizden ve yardımseverlerden destek istiyorum." diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aileye her ay 840 lira eğitim desteği verildiği, bundan sonra da eğitim desteği olarak bin 500 lira yardım yapılacağı konusunda karar alınacağı belirtildi.