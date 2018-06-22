Çocuklarının dünyayla iletişimlerinin kesilmesini istemiyor İzle

-Muhammed’in uzattığı saçıyla cihazı kapatması

-Cihazın fiyatı

-Kadri Bozan’ın konuşması

-Muhammed Bozan’ın konuşması

-Hilal Beyza’nın konuşması

-Hilal Beyza’nın cihazı

-Hilal’in ders çalışması

-Hilal ve Muhammed Genel ve detay



( DİYARBAKIR - ÖZEL - HD)- Diyarbakır’da iki çocuğu cihazla duyan baba, yardım bekliyor DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da oğlunun kullandığını işitme cihazının süresi 2 yıl önce biten, kızının işitme cihazının süresi ise ocak ayında bitecek olan Kadri Bozan, 12 bin TL’sini Sosyal Güvenlik Kurumunun karşıladığı 22 bin TL’lik cihazları alabilmek için yardım bekliyor. Bozan, işitme cihazı sayesinde duyan çocuklarının dünyayla bağlantısının kesilmesini istemiyor. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde ikamet eden ve asgari ücretle çalışan Kadri Bozan’ın (39), doğuştan işitme engelli çocukları 12 yaşındaki Muhammed Numan 2009 yılında ve 8 yaşındaki kızı Hilal Beyza da 2012 yılında ameliyatla takılan işitme cihazıyla duymaya başladı.

Muhammed Numan’ın kullanım süresi 7 yıl olan cihazının süresi yaklaşık 2 yıl önce doldu, Hilal Beyza’nın işitme cihazını kullanım süresi ise ocak ayında dolacak. Sosyal Güvenlik Kurumunun fiyatı 22 bin lira cihazın 12 bin TL’sini karşıladığını belirten Bozan, geriye kalan ücreti karşılayamadığını ve işitme cihazı sayesinde duyan çocuklarının dünyayla bağlantısının kesilmemesini istedi. “Çocuklarımın dünyayla tek bağlantısı bu cihazlar” İki çocuğunun da doğuştan total işitme kaybı yaşadığını ve dünyayla tek bağlantılarının bu cihazlar olduğunu vurgulayan bozan, “Maddi imkanım olmadığı için değiştiremiyorum. Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen bir tutar var. O tutarın dışındaki meblağı aileler kendileri ödemek zorunda. Bunu yapacak gücümüz yok. Cihazın fiyatı 22 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumu sadece 12 bin lirasını karşılıyor. 2019’un Ocak ayında kızım için de cihaz almam gerekiyor. Çünkü cihaz kullanıldıkça özelliğini yitiriyor. Daha iyi duyabilmesi için yeni cihazla değiştirilmesi gerekiyor. Şuan cihazı bantlarla tutturmuşuz. Tamiri de olmuyor. Kendimizce tamir edip o şekilde tutturmuşuz. Bir kelime ya da cümle kullandığımızda 3-4 sefer tekrar etmemiz gerekiyor. Çünkü cihaz eski olduğu için algılaması çok çok geç oluyor ve sıkıntı yaşıyoruz. Oğlum okula da gidiyor. 6’ncı sınıfta geçti. Cihaz değişmezse bu gidişle okula da gidemeyecek” diye konuştu.

“Keşke yeşil kartlı olsaydım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ettiğini ve SGK’lı olduğu için yardım alamadığını dile getiren Bozan, şunları kaydetti: “Yeşil kartı yani sosyal güvencesi olmayan bir insan bu cihaz için müracaat ettiği zaman bu cihazı alıyor. Farkını ödüyor. Farkı ödedikten sonra yazı alarak Sosyal Yardımlaşma, Kaymakamlık ya da Valiliğe gidiyor. Ödediği parayı geri alıyor ama sosyal güvencesi olan bir insana katiyen bu yok. Büyük bir meblağla karşı karşıyayım. Kredi çekersem çocuklarımın gelişimi, eğitimi ile ilgili birçok şeyi kısmış olacağım. Keşke ben de yeşil kartlı olsaydım. Oğlum engelini gizlemek için saçlarını uzatıyor. Cihaz olmayınca total duyum olmayacak. Tek isteğim devletin bu konuda Sağlık Uygulama Tebliğindeki bu adaletsizliği kaldırması.” Muhammed Numan Bozan, cihazı bozuk olduğu için ses duymakta zorlandığı dile getirirken, kardeşi Hilal Beyza ise ağabeyine yeni cihaz almaları gerektiğini ve babasının bunu karşılayacak parası olmadığını söyledi.



(EK-MP-Y)

